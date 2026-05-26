НАОЗ: Риск распространения Эболы в Молдове остаётся очень низким.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), к 20 мая в ДР Конго зарегистрировали почти 600 предполагаемых случаев заболевания и 139 летальных исходов. Основная часть заражений выявлена в провинции Итури, ещё один случай зафиксирован в городе Гома. В Уганде подтверждены два завозных случая у людей, прибывших из Конго.

Несмотря на распространение инфекции в регионе, европейские органы здравоохранения считают риск для стран ЕС, Европейской экономической зоны и Молдовы очень низким. Специалисты подчёркивают, что вирус не передаётся воздушно-капельным путём, а заражение возможно только при прямом контакте с биологическими жидкостями инфицированного человека.

В НАОЗ сообщили, что в Молдове продолжается постоянный эпидемиологический мониторинг и координация с международными партнёрами. Медицинские учреждения дополнительно информируют персонал о критериях выявления подозрительных случаев, особенно среди пациентов с лихорадкой и историей поездок в затронутые страны.

Также власти усилили контроль на пунктах пересечения границы и продолжают информировать население о мерах профилактики.

Вирус Бундибугио вызывает тяжёлую форму геморрагической лихорадки. Инкубационный период может длиться от двух до 21 дня. Среди основных симптомов — высокая температура, слабость, мышечные боли, головная боль, рвота, диарея и кожная сыпь. В тяжёлых случаях возможны внутренние и внешние кровотечения.