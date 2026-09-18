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osnmedia
18 Сентября 2026, 18:55
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На видео голосования Путина обнаружили неактивированную Windows

Пользователи сети обратили внимание на необычную деталь в кадрах онлайн-голосования главы России Владимира Путина на выборах в Госдуму.

На видео голосования Путина обнаружили неактивированную Windows.
На видео голосования Путина обнаружили неактивированную Windows.

На записи Путин сидит за компьютером, а в правом нижнем углу монитора которого отображается надпись, свидетельствующая о неактивированной операционной системе Windows. Этот факт заметили в социальных сетях и обсудили его в комментариях, сообщает osnmedia.ru

Ранее сообщалось, что российский лидер проголосовал дистанционно, отдав свой голос за одну из партий. Во время голосования Путин сделал несколько кликов мышью и произнес фразу «Не ошибешься». 

Неактивированная операционная система Windows 10 или Windows 11 не имеет критических ограничений по времени работы и работает практически полноценно, однако Microsoft применяет ряд визуальных и функциональных запретов, чтобы побудить пользователя приобрести лицензию. В правом нижнем углу рабочего стола поверх всех окон всегда отображается полупрозрачная надпись «Активация Windows. Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел “Параметры”».


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Источник
osnmedia
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