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unian.net logounian
14 Сентября 2026, 16:32
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На популярном курорте Аргентины можно жить бесплатно: есть одно условие

Путешественники могут провести до трех недель в живописной Патагонии, работая в хостеле и экономя на проживании.

На популярном курорте Аргентины можно жить бесплатно: есть одно условие.
На популярном курорте Аргентины можно жить бесплатно: есть одно условие.

Путешественникам предлагают необычный способ пожить в одном из самых живописных уголков Аргентины – городе Сан-Карлос-де-Барилоче. В рамках волонтерской программы можно получить бесплатное место в хостеле, завтрак и дополнительные бонусы, а взамен нужно работать 25 часов в неделю, пишет unian.net со ссылкой на startlap.hu

Волонтеры должны помогать с приготовлением и подачей еды, уборкой комнат и общих помещений, заселением гостей и другими повседневными делами. При этом программа не предполагает полноценную занятость: участникам предоставляют два выходных дня в неделю, поэтому остается время для прогулок и путешествий.

Помимо кровати в общей комнате и ежедневного завтрака, волонтерам доступны стиральная машина, общая кухня, быстрый Интернет и велосипеды. Также предусмотрены скидки в некоторых барах, на еду и напитки, городские экскурсии и поездки.

Хостел находится в Барилоче – популярном туристическом центре Патагонии, окруженном горами и озерами. Само место рассчитано всего на семь комнат и ориентировано на туристов и любителей активного отдыха. Здесь есть общая кухня, бассейн и зона для барбекю. Благодаря международному формату хостела волонтеры могут познакомиться с путешественниками из разных стран.

Минимальный срок участия составляет две недели, максимальный – три. Подать заявку могут как одиночные путешественники, так и пары. От кандидатов требуется знание английского или испанского языка на среднем уровне, поскольку часть обязанностей связана с общением с гостями.

Согласно отзывам на платформе Worldpackers, программа получила оценку 4,5 из 5 на основании 38 отзывов. Участники отмечают возможность познакомиться с новыми людьми и совместить работу с путешествиями.

При этом "бесплатным" такой отдых является лишь частично. Волонтер самостоятельно оплачивает перелет, страховку, местный транспорт и возможную визу. Кроме того, речь идет не о зарплате, а об обмене работы на проживание и дополнительные услуги.

Для путешественника, которого не пугают уборка, помощь на кухне и 25 часов работы в неделю, это может стать способом существенно сократить расходы и провести несколько недель в Патагонии не как обычный турист, а внутри международного сообщества.

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Источник
unian.net logounian
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