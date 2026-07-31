На Netflix подали иск на $105 млн из-за похищенного триллера с Николасом Кейджем.

Создатели невышедшего в прокат фильма Fortitude подали иск против стриминговой платформы Netflix после того, как из их офиса в Лос-Анджелесе неизвестные похитили жесткий диск с записью фильма.

Офис Netflix в Лос-Анджелесе стал объектом кражи ряда жестких дисков, среди которых был и диск с копией военного триллера Fortitude с Николасом Кейджем. Теперь создатели фильма, бюджет которого составляет 45 млн долларов, обратились в суд с иском к стриминговой компании на сумму 105 млн долларов, пишет focus.ua со ссылкой на theguardian.com

Netflix получил копию фильма в июне после того, как в конце прошлого года проявил интерес к промоматериалам. После этого была отправлена цифровая копия для внутреннего просмотра, причем продюсеры фильма поручили Netflix удалить файлы после просмотра.

Руководитель отдела закупок фильмов Netflix Шон Берни заявил, что этот случай кражи стал первым в истории компании.

"Мы работали над этим совместно с нашими службами безопасности, но безрезультатно. Наши подразделения по борьбе с пиратством находятся в состоянии повышенной готовности из-за этой утечки и будут вести мониторинг", — подчеркнул Берни.

Netflix обвиняют в том, что компания не раскрыла подробности о том, было ли изначально подано заявление в полицию, а также в последующем отказе удовлетворить просьбу создателей фильма привлечь Департамент полиции Лос-Анджелеса после того, как они сами подали такое заявление. В иске говорится, что теперь любые будущие продажи фильма находятся под угрозой из-за кражи копии до выхода в прокат.

Кроме того, создатели фильма жалуются в иске, что из-за этого досадного инцидента пришлось приостановить международную стратегию проката и наградную кампанию.

Издание Page Six узнало, что в иске также говорится о том, что ущерб, нанесенный истцам, "является колоссальным". Как инвестиции в размере 45 млн долларов, так и ценность фильма оказались под угрозой.

"Компания также лишила фильм, его актёрский состав и создателей возможности вывести свою работу на рынок и получить признание, которое, вероятно, принёс бы должным образом спланированный мировой прокат", — пишет издание.

Netflix, в свою очередь, отвергает любые претензии о том, что компания несет риск убытков за фильм, переданный без надлежащих мер безопасности, которые являются стандартом для отрасли, заявил представитель компании в комментарии для The Hollywood Reporter. В компании заявляют, что приняли дополнительные меры для поддержки режиссера и его команды, включая тщательное расследование и отслеживание пиратских сервисов.

Стоит отметить, что "Fortitude" — исторический шпионский триллер, действие которого разворачивается в Лондоне. Он посвящен сотрудникам британской разведки. Фильм основан на реальных событиях. Помимо Николаса Кейджа, в фильме снялись Мэтью Гуд, Эд Скрейн, Майкл Шин и Бен Кингсли.