theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
focus.ua logofocus
23 Сентября 2026, 14:24
7 326
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

На границе Украины мобилизовали хасида: возвращался из Умани в Израиль

На украинско-румынской границе мобилизовали 49-летнего хасида из Израиля, который возвращался домой после празднования Рош ха-Шана в Умани. Его жена говорит, что мужчину удерживают на военной базе под Одессой.

На границе Украины мобилизовали хасида: возвращался из Умани в Израиль.
На границе Украины мобилизовали хасида: возвращался из Умани в Израиль.

Израильтянина Джонатана Карлинского Машака задержали на украинско-румынском пограничном переходе, когда он возвращался домой после празднования Рош ха-Шана в Умани, пишет focus.ua

Мужчина родился в Украине и переехал в Израиль около 14 лет назад. Он ехал на автобусе компании "Derech Tzadikim" с израильским паспортом, в котором в графе "место рождения" было указано "Советский Союз". Однако, по словам друга, который был рядом, пограничники услышали украинский язык и определили его как гражданина Украины.

Мужчину вывели из автобуса для проверки данных, и с тех пор его никто не видел. Он успел отправить электронное письмо с объяснением ситуации. Друг Натан рассказал, что впоследствии связь прервалась совсем, а ему сообщили о переводе Машака в Одессу для призыва.

"Он ездил в Умань на протяжении многих лет, даже после начала войны, и его никогда не останавливали. Он, видимо, думал, что, поскольку у него израильское гражданство, у него больше не будет никаких проблем в Украине".

Его жена уже обратилась в МИД, но там объяснили, что действия украинской стороны были законными.

В свою очередь Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о якобы мобилизации израильтянина, возвращавшегося домой после Рош ха-Шана. В ведомстве пояснили, что иностранные граждане на границе не проходят никаких проверок на предмет военного учета, а самих мобилизационных мероприятий в пунктах пропуска пограничники не проводят.

Однако при оформлении документов выяснилось, что пассажир имеет украинское гражданство. К тому же в базах данных военнообязанных он числился как находящийся в розыске.

В связи с этим мужчину, как того требуют закон и действующие процедуры, передали в Национальную полицию для дальнейшего расследования.

"Таким образом, информация о мобилизации иностранного гражданина непосредственно в пункте пропуска не соответствует фактическим обстоятельствам происшествия", — заключили в ведомстве.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
focus.ua logofocus
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте