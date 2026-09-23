На границе Украины мобилизовали хасида: возвращался из Умани в Израиль.

На украинско-румынской границе мобилизовали 49-летнего хасида из Израиля, который возвращался домой после празднования Рош ха-Шана в Умани. Его жена говорит, что мужчину удерживают на военной базе под Одессой.

Израильтянина Джонатана Карлинского Машака задержали на украинско-румынском пограничном переходе, когда он возвращался домой после празднования Рош ха-Шана в Умани, пишет focus.ua

Мужчина родился в Украине и переехал в Израиль около 14 лет назад. Он ехал на автобусе компании "Derech Tzadikim" с израильским паспортом, в котором в графе "место рождения" было указано "Советский Союз". Однако, по словам друга, который был рядом, пограничники услышали украинский язык и определили его как гражданина Украины.

Мужчину вывели из автобуса для проверки данных, и с тех пор его никто не видел. Он успел отправить электронное письмо с объяснением ситуации. Друг Натан рассказал, что впоследствии связь прервалась совсем, а ему сообщили о переводе Машака в Одессу для призыва.

"Он ездил в Умань на протяжении многих лет, даже после начала войны, и его никогда не останавливали. Он, видимо, думал, что, поскольку у него израильское гражданство, у него больше не будет никаких проблем в Украине".

Его жена уже обратилась в МИД, но там объяснили, что действия украинской стороны были законными.

В свою очередь Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о якобы мобилизации израильтянина, возвращавшегося домой после Рош ха-Шана. В ведомстве пояснили, что иностранные граждане на границе не проходят никаких проверок на предмет военного учета, а самих мобилизационных мероприятий в пунктах пропуска пограничники не проводят.

Однако при оформлении документов выяснилось, что пассажир имеет украинское гражданство. К тому же в базах данных военнообязанных он числился как находящийся в розыске.

В связи с этим мужчину, как того требуют закон и действующие процедуры, передали в Национальную полицию для дальнейшего расследования.

"Таким образом, информация о мобилизации иностранного гражданина непосредственно в пункте пропуска не соответствует фактическим обстоятельствам происшествия", — заключили в ведомстве.