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14 Июня 2026, 17:14
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На Гаити похитили главу аппарата Минобороны страны

Вооруженные люди похитили руководителя аппарата министерства обороны страны Джеймса Боярда.

На Гаити похитили главу аппарата Минобороны страны.
На Гаити похитили главу аппарата Минобороны страны.

Об этом пишет Associated Press.

Значительную часть территории Гаити контролируют бандитские группировки. Джеймс Боярд похищен в столичном районе Бурдон, который считается относительно безопасным. Какая именно группировка похитила чиновника и был ли запрошен выкуп, неизвестно.

Как отмечает Associated Press, Джеймс Боярд стал наиболее высокопоставленным гаитянским чиновником, которого похитили бандиты в последние годы. В 2022 году он занимался оценкой эффективности Национальной полиции Гаити для ее дальнейшего реформирования.

Источник
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