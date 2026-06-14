На Гаити похитили главу аппарата Минобороны страны.

Об этом пишет Associated Press.

Значительную часть территории Гаити контролируют бандитские группировки. Джеймс Боярд похищен в столичном районе Бурдон, который считается относительно безопасным. Какая именно группировка похитила чиновника и был ли запрошен выкуп, неизвестно.

Как отмечает Associated Press, Джеймс Боярд стал наиболее высокопоставленным гаитянским чиновником, которого похитили бандиты в последние годы. В 2022 году он занимался оценкой эффективности Национальной полиции Гаити для ее дальнейшего реформирования.