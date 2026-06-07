theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
dw.com logodw
7 Июня 2026, 11:45
7
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

На фестивале в Огайо произошла стрельба: минимум 12 раненых

В результате стрельбы у места проведения фестиваля Old West End в Толидо (штат Огайо) огнестрельные ранения получили минимум 12 человек, двое - в критическом состоянии.

На фестивале в Огайо произошла стрельба: минимум 12 раненых.
На фестивале в Огайо произошла стрельба: минимум 12 раненых.

Об этом в субботу, 6 июня, сообщил заместитель начальника полиции Джозеф Хеффернан, добавив, что подозреваемые пока не задержаны, передает dw.com

По всей видимости, в инциденте участвовали минимум два человека, которые, вероятно, стреляли друг в друга, отметил Хеффернан. Другой сотрудник полиции Дэн Геркен уточнил, что средний возраст пострадавших - чуть больше 20.

Власти прочесывают район в поисках подозреваемых, опрашивают свидетелей и изучают видео с мобильных телефонов, передало агентство AFP. По данным телекомпании CNN, полиция просит избегать ряд кварталов на время расследования. На месте происшествия - по-прежнему значительное число полицейских.

Губернатор: Уверены, что правоохранительные органы найдут подозреваемых

"Летние фестивали должны быть безопасным местом, где семьи могут проводить время вместе, не опасаясь насилия", - написал в соцсети X губернатор Огайо Майк Девайн. "Мы уверены, что правоохранительные органы найдут подозреваемых, причастных к этому бессмысленному преступлению", - добавил он.

По данным некоммерческой организации Gun Violence Archive, ведущей статистику эпизодов насилия с применением огнестрельного оружия в США, с начала года в стране произошло минимум 170 массовых инцидентов со стрельбой.

Old West End - ежегодный двухдневный фестиваль в историческом районе Толидо с викторианскими домами. Мероприятие должно было начаться с парада, оно предполагало живую музыку и гастрономическую составляющую.

На фестивале в Огайо произошла стрельба: минимум 12 раненых

Источник
dw.com logodw
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте