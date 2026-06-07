На фестивале в Огайо произошла стрельба: минимум 12 раненых.

Об этом в субботу, 6 июня, сообщил заместитель начальника полиции Джозеф Хеффернан, добавив, что подозреваемые пока не задержаны, передает dw.com

По всей видимости, в инциденте участвовали минимум два человека, которые, вероятно, стреляли друг в друга, отметил Хеффернан. Другой сотрудник полиции Дэн Геркен уточнил, что средний возраст пострадавших - чуть больше 20.

Власти прочесывают район в поисках подозреваемых, опрашивают свидетелей и изучают видео с мобильных телефонов, передало агентство AFP. По данным телекомпании CNN, полиция просит избегать ряд кварталов на время расследования. На месте происшествия - по-прежнему значительное число полицейских.

Губернатор: Уверены, что правоохранительные органы найдут подозреваемых

"Летние фестивали должны быть безопасным местом, где семьи могут проводить время вместе, не опасаясь насилия", - написал в соцсети X губернатор Огайо Майк Девайн. "Мы уверены, что правоохранительные органы найдут подозреваемых, причастных к этому бессмысленному преступлению", - добавил он.

По данным некоммерческой организации Gun Violence Archive, ведущей статистику эпизодов насилия с применением огнестрельного оружия в США, с начала года в стране произошло минимум 170 массовых инцидентов со стрельбой.

Old West End - ежегодный двухдневный фестиваль в историческом районе Толидо с викторианскими домами. Мероприятие должно было начаться с парада, оно предполагало живую музыку и гастрономическую составляющую.