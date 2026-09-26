На аукцион выставили бутылку виски за $3 млн.

Аукционный дом Sotheby’s в октябре проведет очередные торги крепким алкоголем. На этот раз в знаменитом имении бренда Macallan в Шотландии. Торги посвятили столетию выпуска виски 1926 года.

Именно 1926 год считается эталонным и самым востребованным в истории виски Macallan. Кроме того, это самый старый винтаж производителя за всю его историю.

Что касается этой бутылки, то после дистилляции напиток закрыли в дубовую бочку из-под хереса, где его и выдерживали до 1986 года. После этого виски разлили в 40 бутылок. И 14 из них получили этикетку Fine & Rare. Еще 12 украсил британский художник сэр Питер Блейк, столько же — итальянский художник Валерио Адам. Две бутылки остались без этикетки. Одну из них впоследствии вручную расписал ирландский художник Майкл Диллон.

На торги попала одна из 14 бутылок Fine & Rare. Ее этикетка на горлышке слегка потерта, а поверх капсулы наклеена акцизная марка российской налоговой службы.

Изначально в Макаллан не планировали продавать эти бутылки виски на аукционах. Вместо этого их предлагали «лучшим клиентам» бренда. Однако несколько бутылок этого напитка все-таки выставляли на торги. В прошлый раз одну из 40 бутылок продали на Sotheby’s в 2023 году за $2,7 млн. По позитивной оценке аукционного дома, стоимость нынешней бутылки может превысить $3 млн. Торги пройдут 9 октября в онлайн-формате на сайте аукционного дома, а также в поместье Макаллан в Спейсайде.

Еще одним примечательным лотом этого аукциона станет специальная версия The Macallan’s Romantica Collection — с тремя бутылками с этикетками от Питера Блейка, Валерио Адама и Майкла Диллона. Виски в них дистиллировали в 1986 году и до 2026 года выдерживали в дубовых бочках из-под хереса. Всего было выпущено два набора из трех бутылок в каждом. Один из них и попал на торги. Второй останется в музее производителя виски. Аукционный дом оценивает набор в специальном дубовом шкафу с работами художников в $130 тыс.