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focus.ua logofocus
8 Июня 2026, 12:14
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Моргенштерн официально стал евреем и сменил имя

Российский исполнитель башкирского происхождения Алишер Валеев, известный как Моргерштерн, официально стал евреем. Репатриировавшийся в Израиль шоумен прошел процесс обращения в иудаизм.

Моргенштерн официально стал евреем и сменил имя.
Моргенштерн официально стал евреем и сменил имя.

На опубликованном видео Моргенштерн танцует элемент традиционного еврейского танца Хора под возгласы "Мазаль тов!", что в разговорной речи означает "Поздравляю!" и используется для выражения радости во время важного событии, пишет focus.ua

Моргенштерн прошел т.н. гиюр — то есть процесс обращения в иудаизм неевреев через религиозный суд и теперь должен придерживаться заповедей Торы.

Также рэпер сменил имя Алишер на Исраэль Йегуда Моргенштерн.

В феврале 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, Моргенштерн покинул РФ, где был признан иностранным агентом. После репатриации в Израиль артист получил гражданство страны.

Источник
focus.ua logofocus
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