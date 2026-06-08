Моргенштерн официально стал евреем и сменил имя.

На опубликованном видео Моргенштерн танцует элемент традиционного еврейского танца Хора под возгласы "Мазаль тов!", что в разговорной речи означает "Поздравляю!" и используется для выражения радости во время важного событии, пишет focus.ua

Моргенштерн прошел т.н. гиюр — то есть процесс обращения в иудаизм неевреев через религиозный суд и теперь должен придерживаться заповедей Торы.

Также рэпер сменил имя Алишер на Исраэль Йегуда Моргенштерн.

В феврале 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, Моргенштерн покинул РФ, где был признан иностранным агентом. После репатриации в Израиль артист получил гражданство страны.