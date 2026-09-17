Молдова присоединяется к конвенции в области защиты морской среды.

Парламент Молдовы ратифицировал Международную конвенцию, направленную на снижение вредного воздействия судовых покрытий на морскую среду и здоровье людей.

Эти системы используются для предотвращения прикрепления морских организмов к корпусу судна, однако некоторые вещества, применявшиеся в прошлом, особенно оловоорганические соединения, могут быть токсичными и попадать в пищевую цепь, передает moldpres.md

Присоединившись к конвенции, Республика Молдова внедрит международные требования в отношении контроля за противообрастающими системами, используемыми на судах, включая требования по инспектированию, сертификации и проверке соответствия. Эти меры будут способствовать укреплению национальной нормативной базы в области защиты морской среды, безопасности морских перевозок, а также осуществления контрольных полномочий государства флага и государства порта.

Государства-участники обязуются запрещать или ограничивать использование вредных противообрастающих систем и проверять соблюдение этих правил. Суда будут проходить процедуры инспектирования и сертификации, а в зависимости от типа и размера судна они должны иметь международное свидетельство или декларацию об используемой противообрастающей системе.

Законодательную инициативу предложило Министерство инфраструктуры и регионального развития. Конвенция AFS 2001 широко применяется на международном уровне. С момента ее вступления в силу в 2008 году число государств-участников превысило сто.