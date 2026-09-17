Молдова обогнала Грецию и Ирландию по росту числа путешественников в 2026 году.

В первой половине 2026 года турпоток в Европе в целом вырос на 3 %, но в Западной Европе число приездов сократилось, в том числе из-за жары.

Международный туризм в первой половине 2026 года прибавил всего 0,4 %, при этом Европа зафиксировала рост въездного потока на 3 %, следует из последнего выпуска Барометра мирового туризма организации UN Tourism, передает euronews.com

Континент вошёл в число лидеров по темпам роста: более высокие показатели продемонстрировала лишь Африка, где турпоток увеличился на 4 %.

С января по июнь этого года Европу посетили около 350 млн иностранных путешественников, однако рост по регионам был неравномерным.

В Южной Средиземноморской Европе и в Центральной и Восточной Европе число приездов увеличилось на 4 %, в Северной Европе — на 3 %.

При этом в Западной Европе въездной турпоток сократился на 1 %, причём UN Tourism отмечает, что это «частично связано с июньской жарой и ослаблением спроса на дальнемагистральные поездки в ряде направлений во втором квартале 2026 года».

В странах Ближнего Востока число туристических прибытий сократилось на 22 %, в Южной Азии — на 5 %, в Юго-Восточной Азии — на 1 %.

«Ситуация на Ближнем Востоке затронула направления далеко за пределами самого региона и наглядно показывает: в столь взаимосвязанном мире устойчивость нужно формировать повсюду, а не только в момент начала кризиса», — заявила генеральный секретарь UN Tourism Шайха Аль Нувайс.

В докладе отмечается, что в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе конфликт «частично сместил туристический спрос в пользу более близких и доступных направлений».

В Европе наибольший прирост числа туристов показала Молдова: в первой половине года въездной поток туда вырос на 25 %. В Греции и Ирландии он увеличился на 15 %.

В глобальном масштабе наибольший рост зафиксирован, в частности, в Сальвадоре (+37 %), Парагвае (+34 %), Бутане (+31 %), Вануату (+30 %), Палау (+29 %), Монголии (+27 %), Узбекистане (+25 %) и Южной Корее (+21 %).

Ожидается, что по итогам 2026 года международные приезды вырастут лишь на 1–2 % — меньше, чем прогнозировавшиеся ранее 3–4 %, о которых сообщалось в январе.