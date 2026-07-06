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meduza.io logomeduza
6 Июля 2026, 07:09
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Моджтаба Хаменеи не появился на церемонии прощания с отцом

Моджтаба Хаменеи не появился на церемонии прощания с отцом, верховным лидером Ирана Али Хаменеи, убитым в начале войны.

Моджтаба Хаменеи не появился на церемонии прощания с отцом.
Моджтаба Хаменеи не появился на церемонии прощания с отцом.

Церемонию прощания с Али Хаменеи, которого на посту верховного лидера Ирана сменил Моджтаба, посетили трое других сыновей Хаменеи — Мостафа, Масуд и Мейсам, пишет meduza.io со ссылкой на reuters.com

Тот факт, что Моджтаба Хаменеи до сих пор не появился на церемонии прощания с отцом, отмечает CNN, вызывает вопросы о его состоянии здоровья и о том, кто на самом деле сейчас руководит Ираном.

Моджтаба Хаменеи был ранен 28 февраля — в день начала войны, когда его отец и некоторые другие члены семьи были убиты. Западные СМИ в апреле писали со ссылкой на источники, что сын и преемник Али Хаменеи находится в тяжелом состоянии. Официально власти Ирана подтвердили факт ранения Моджтабы Хаменеи, но заявили, что он «чувствует себя хорошо».

После начала войны Моджтаба Хаменеи пока ни разу не появился на публике. Однако издание Axios в начале апреля сообщало, что он «активно участвовал» в переговорах с США о прекращении боевых действий. При этом якобы соблюдал строжайшие меры секретности, передавая записки с распоряжениями через курьеров.

Источник
meduza.io logomeduza
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