27 Мая 2026, 10:06
Мировые цены на газ могут летом вырасти на 50%

Метеорологи предупреждают о надвигающейся аномальной жаре, которая может стать настоящим вызовом для мирового газового рынка.

По данным Meteo Balkans, летом этого года ожидаются продолжительные волны жары и рекордно высокие температуры. Наиболее сложная ситуация прогнозируется в странах Центральной, Южной и Восточной Европы, где показатели могут существенно превысить климатическую норму. В отдельных регионах она может достигать рекордных значений выше 40 градусов, передает news.am

Кроме того, по данным Atmospheric G2, на которые ссылается Bloomberg, в Японии средняя температура может подняться на 1,5 градуса выше нормы, в Южной Корее и значительной части Китая — в пределах 0,5–1 градуса.

Эксперты полагают, что аномальная жара приведет к росту потребления электроэнергии, прежде всего из-за увеличения нагрузки на системы кондиционирования воздуха.

«Конкретный уровень в первую очередь зависит от температурных режимов. Поэтому летом спрос будет выше, чем весной (в межсезонье). Сейчас ограничителем для него является объем предложения — мировой рынок потерял порядка 10% экспортных объемов из-за конфликта на Ближнем Востоке», — отметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По словам управляющего партнера компании «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, нагрузка на газовую генерацию может возрасти и из-за снижения уровня воды в водоемах, а соответственно, выработки электроэнергии гидроэлектростанциями (ГЭС). Эксперт полагает, что если конфликт затянется, а поставки газа с Ближнего Востока не восстановятся, то на фоне аномальной жары конкуренция за голубое топливо на мировом рынке усилится. В этом случае к концу лета цены могут вырасти на 30–50%.

 По мнению Александра Фролова, мировая энергетика сегодня во многом повторяет ситуацию «лета 2021 года», когда формировались предпосылки для резкого роста газовых котировок в 2021–2022 годах.

«Если посмотреть на газовые цены в ЕС, то они находятся примерно на уровне конца августа 2021-го. Мы пока в начале энергетического кризиса. Если факторы, которые привели нас в эту точку, не будут устранены, то основные проблемы начнутся во второй половине года. А зимой 2026–2027-го можем увидеть и $1–2 тыс. за 1 тыс. куб. м», — считает Александр Фролов.

