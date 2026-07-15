Мировые продажи смартфонов сократились до уровня 13-летней давности.

Мировой рынок смартфонов во втором квартале 2026 года столкнулся с серьезными трудностями. По оценкам аналитиков, глобальные поставки упали на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Этот показатель стал минимальным для вторых кварталов за последние тринадцать лет. Главной причиной негативной динамики оказался дефицит чипов оперативной и постоянной памяти DRAM и NAND. Поставщики компонентов отдают приоритет серверам для искусственного интеллекта, из-за чего производителям мобильной техники приходится повышать цены для компенсации расходов, пишет counterpointresearch.com

В сложившихся условиях бренды показывают разные результаты. Samsung вернула себе первую строчку в мировом рейтинге, заняв 24% рынка. Помогли стабильные поставки, активное продвижение флагманской линейки Galaxy S26 с функциями ИИ и гибкая ценовая политика на развивающихся рынках. На втором месте расположилась Apple с долей 20%, показавшая рост поставок на 3% за счет устойчивого спроса на семейство iPhone 17. Примечательно, что компания Apple оказалась единственным крупным игроком, избежавшим повышения цен в минувшем квартале.

Остальные представители пятерки лидеров пострадали сильнее. Поставки Xiaomi, OPPO и vivo сократились на двузначные величины, так как эти бренды больше зависят от бюджетного и среднего ценовых сегментов, наиболее чувствительных к подорожанию памяти. Xiaomi удержала долю 12% за счет оптимизации модельного ряда, в то время как OPPO заняла 11% рынка, а vivo получила 8%. Прогнозы экспертов на оставшуюся часть года остаются сдержанными. Ожидается, что по итогам 2026 года глобальный рынок просядет примерно на 14% из-за сохраняющихся проблем с доступностью полупроводников.