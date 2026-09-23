Мир готовится к подорожанию хлеба: цены на пшеницу выросли на 40%.

Мировые цены на пшеницу резко выросли из-за атак на суда и портовую инфраструктуру, которые с июля практически остановили грузовые перевозки из Черноморского региона.

По состоянию на 23 сентября фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли на 40% по сравнению с июньскими минимумами и достигли максимума за три с половиной года, передает epravda.com.ua со ссылкой на reuters.com

Крупнейшие импортеры в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке рассчитывали на поставки из Украины и России, однако теперь вынуждены искать альтернативу.

Многие покупатели несколько месяцев откладывали закупки в ожидании соглашения, которое позволило бы возобновить поставки из Черного моря. Теперь их запасы сокращаются, особенно в зависимых от импорта странах Азии.

Reuters ожидает, что конкуренция за доступное зерно будет усиливаться до конца года, когда на рынок начнёт поступать урожай с Южного полушария. К этому времени цены могут вырасти ещё больше.

Подорожание пшеницы также создает риск нового витка продовольственной инфляции для стран, которые больше всего зависят от импорта зерна.