29 Мая 2026, 14:52
Минфин США продлил срок продажи зарубежных активов "Лукойла" до конца июня

Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило российскому "Лукойлу" крайний срок для продажи зарубежных активов еще почти на месяц.

OFAC продлило до 27 июня лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в соглашения с "Лукойлом" для продажи Lukoil International GmbH (LIG, владеет иностранными активами "Лукойла") или любой контролируемой компании. Соответствующий документ опубликован на сайте OFAC, передает nv.ua

При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением OFAC.

США уже в шестой раз продлевают "Лукойлу" дедлайн для продажи зарубежных активов: в предыдущий раз срок действия лицензии был продлен до 30 мая.

Как сообщалось, 22 октября 2025 года Соединенные Штаты впервые при второй администрации Трампа применили новые санкции против России. Под ограничения попали крупнейшие нефтедобывающие компании РФ Роснефть и "Лукойл".

После введения санкционных ограничений "Лукойл" объявил о намерении продать зарубежные активы. Компания получила и приняла предложение о выкупе от международного сырьевого трейдера Gunvor, ключевые условия были сторонами согласованы. Однако его осуществление стало невозможным из-за позиции Минфина США, который не одобрил сделку.

Источник
