theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bild.de logobild
19 Сентября 2026, 21:00
50
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Миллионер Брайан Джонсон рассказал, как следит за сексуальным здоровьем ради «омоложения»

Американский предприниматель Брайан Джонсон, известный экспериментами по замедлению старения, включил в свою программу Blueprint показатели сексуального и репродуктивного здоровья.

Миллионер Брайан Джонсон рассказал, как следит за сексуальным здоровьем ради «омоложения».
Миллионер Брайан Джонсон рассказал, как следит за сексуальным здоровьем ради «омоложения».

Он регулярно анализирует сперму, измеряет ночные эрекции и кровоток.

По словам самого Джонсона, суммарная продолжительность его ночных эрекций составляет 3 часа 14 минут, а используемый им показатель «AndroAge» соответствует возрасту младше 20 лет.

Джонсон также публикует результаты анализов спермы: по его данным, концентрация составляет 143 млн сперматозоидов на миллилитр.

Для сравнения, в руководстве ВОЗ нижняя референсная граница концентрации для фертильных мужчин составляет 16 млн на миллилитр. При этом сама ВОЗ предупреждает, что эти показатели не позволяют сами по себе провести четкую границу между фертильностью и бесплодием.

В свою программу Джонсон включает не менее восьми часов сна, физические нагрузки, отказ от алкоголя и сигарет и регулярные анализы. Он также старается избегать перегрева яичек: например, во время сауны использует пакет со льдом.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
bild.de logobild
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте