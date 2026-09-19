Миллионер Брайан Джонсон рассказал, как следит за сексуальным здоровьем ради «омоложения».

Американский предприниматель Брайан Джонсон, известный экспериментами по замедлению старения, включил в свою программу Blueprint показатели сексуального и репродуктивного здоровья.

Он регулярно анализирует сперму, измеряет ночные эрекции и кровоток.

По словам самого Джонсона, суммарная продолжительность его ночных эрекций составляет 3 часа 14 минут, а используемый им показатель «AndroAge» соответствует возрасту младше 20 лет.

Джонсон также публикует результаты анализов спермы: по его данным, концентрация составляет 143 млн сперматозоидов на миллилитр.

Для сравнения, в руководстве ВОЗ нижняя референсная граница концентрации для фертильных мужчин составляет 16 млн на миллилитр. При этом сама ВОЗ предупреждает, что эти показатели не позволяют сами по себе провести четкую границу между фертильностью и бесплодием.

В свою программу Джонсон включает не менее восьми часов сна, физические нагрузки, отказ от алкоголя и сигарет и регулярные анализы. Он также старается избегать перегрева яичек: например, во время сауны использует пакет со льдом.