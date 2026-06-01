logos.press.md logologos
1 Июня 2026, 09:32
2 013
Михай Попшой: Молдова не рассматривает вопрос о высылке посла России

Молдова не собирается выдворять посла России Олега Озерова, поскольку подобный жест повлечет за собой ответные действия и усложнит региональную ситуацию.

Об этом заявил вице-премьер, глава МИД Михай Попшой в эфире одного из молдавских телеканалов, сообщает logos-press.md

«Очевидно, что такой жесткий шаг вызовет либо симметричный, либо асимметричный ответ. Поэтому мы должны учитывать сложность региональной ситуации в области безопасности и тщательно взвешивать наши действия соответствующим образом», — подчеркнул Попшой.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Озерова послом в Кишиневе 10 сентября 2024 года. Президент Молдовы Майя Санду ранее заявила, что намерена в будущем принять верительные данные посла России Олега Озерова, но пока она не может сказать, когда это произойдет.

На этой неделе Санду вновь принимала верительные грамоты послов, но Озерова вновь не было в списке приглашенных, поэтому журналисты попросили Попшоя прокомментировать, не значит ли это, что дипломат может быть вскоре объявлен персоной нон грата.

Источник
