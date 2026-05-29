МИД Турции сообщил об атаке на турецкое судно в Черном море.

Об этом сообщила пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

По данным МИДа Турции, инцидент произошел вечером 28 мая. Судно шло под флагом Вануату. Двое членов экипажа получили легкие ранения. В ведомстве уточнили, что генконсульство в Одессе внимательно следит за состоянием турецких граждан, находящихся на борту судна.

«Мы выражаем свою обеспокоенность по поводу рисков и угроз, которые представляет для нашего региона недавняя эскалация военных действий в Черном море, а также предупреждаем о потенциальных негативных последствиях для нашей страны»,— отметила пресс-служба.

В МИДе напомнили, что Турция готова разработать региональные, целенаправленные и ориентированные на результат меры, чтобы предотвратить эскалацию в регионе и ускорить мирный процесс.