Point
29 Мая 2026, 22:51
1 114
МИД Турции сообщил об атаке на турецкое судно в Черном море

Беспилотник ударил по турецкому судну, следовавшему из Одесского порта Украины в Турцию.

Об этом сообщила пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

По данным МИДа Турции, инцидент произошел вечером 28 мая. Судно шло под флагом Вануату. Двое членов экипажа получили легкие ранения. В ведомстве уточнили, что генконсульство в Одессе внимательно следит за состоянием турецких граждан, находящихся на борту судна.

«Мы выражаем свою обеспокоенность по поводу рисков и угроз, которые представляет для нашего региона недавняя эскалация военных действий в Черном море, а также предупреждаем о потенциальных негативных последствиях для нашей страны»,— отметила пресс-служба.

В МИДе напомнили, что Турция готова разработать региональные, целенаправленные и ориентированные на результат меры, чтобы предотвратить эскалацию в регионе и ускорить мирный процесс.

Источник
