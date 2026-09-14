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rbc.ua logorbc
14 Сентября 2026, 22:29
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Мерц предупредил о "решающих неделях или месяцах" для Европы из-за войны в Украине

Германия считает, что безопасность Европы должна находиться в центре внимания политических действий. А Украине надо еще больше помогать в войне против России.

Мерц предупредил о "решающих неделях или месяцах" для Европы из-за войны в Украине.
Мерц предупредил о "решающих неделях или месяцах" для Европы из-за войны в Украине.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на Европейском арктическом саммите в Рованиеми, передает rbc.ua со ссылкой на zeit.de

Мерц отметил, что судьба Германии тесно связана с судьбой континента. Тема безопасности Европы является важнейшей для обсуждения.

Также Мерц сказал, что Европу ждут решающие недели и месяцы по "защите свободы и мира нашего континента" от России.

"Я сделаю все возможное, чтобы заручиться нашей поддержкой и убедить людей, что это в наших собственных интересах", - сказал Мерц.

Он добавил, что Германия должна оставаться непоколебимой, пока эта "ужасная война не закончится".

По его мнению, если Россия добьется успеха, это будет иметь непредсказуемые и беспрецедентные последствия для всех, в том числе и для Германии.

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Источник
rbc.ua logorbc
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