Мерц предупредил о "решающих неделях или месяцах" для Европы из-за войны в Украине
Германия считает, что безопасность Европы должна находиться в центре внимания политических действий. А Украине надо еще больше помогать в войне против России.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на Европейском арктическом саммите в Рованиеми, передает rbc.ua со ссылкой на zeit.de
Мерц отметил, что судьба Германии тесно связана с судьбой континента. Тема безопасности Европы является важнейшей для обсуждения.
Также Мерц сказал, что Европу ждут решающие недели и месяцы по "защите свободы и мира нашего континента" от России.
"Я сделаю все возможное, чтобы заручиться нашей поддержкой и убедить людей, что это в наших собственных интересах", - сказал Мерц.
Он добавил, что Германия должна оставаться непоколебимой, пока эта "ужасная война не закончится".
По его мнению, если Россия добьется успеха, это будет иметь непредсказуемые и беспрецедентные последствия для всех, в том числе и для Германии.