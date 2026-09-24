Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов при отказе снизить расходы на труд.

Концерн по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz может закрыть два завода в Германии, если не удастся снизить расходы на труд.

Руководство предлагает сотрудникам работать до пяти часов в неделю дополнительно без повышения зарплаты, то есть увеличить рабочую неделю с 35 до 40 часов. По данным трех источников издания, таким образом и за счет других мер компания рассчитывает сократить расходы на персонал в Германии максимум на €800 млн, пишет WirtschaftsWoche.

О возможном закрытии предприятий член правления Mercedes по производству Михаэль Шибе заявил на собрании сотрудников в Зиндельфингене. Если расходы сократить не удастся, под угрозой окажутся один автомобильный завод и одно предприятие по выпуску компонентов силовых агрегатов.

Помимо увеличения рабочего времени руководство рассматривает сокращение или отмену отпускных, рождественских выплат и других премий. Сам Mercedes переговоры комментировать отказался.

Производственный совет, по данным издания, обсуждал возможность временного увеличения рабочей недели на два часа в течение двух лет. Взамен представители работников хотят получить гарантии инвестиций, выпуска новых моделей, сохранения рабочих мест и немецких предприятий.

Представитель производственного совета подчеркнула, что пока «ничего не согласовано и не решено».

«Тот, кто угрожает закрытием заводов, должен быть готов к решительному сопротивлению», — заявила она.

Изменить установленную коллективным договором 35-часовую рабочую неделю без участия профсоюза IG Metall концерн не сможет. Переговоры с профсоюзом потребуются даже в случае согласия производственного совета.

В июне Financial Times сообщила о масштабном сокращении расходов немецкими автоконцернами на фоне усиления конкуренции со стороны китайских производителей. Mercedes-Benz к тому моменту отменил летние премии и запустил программу добровольных увольнений, которой воспользовались 5,5 тыс. сотрудников.

Сложности автопрома происходят на фоне затяжного спада немецкой промышленности. По данным, которые весной приводила The Wall Street Journal, прибыль Mercedes-Benz по итогам 2025 года сократилась на 49%, а промышленность Германии ежемесячно теряла около 15 тыс. рабочих мест, в том числе в автомобильной отрасли