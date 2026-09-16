Мелони заявила, что намерена оставаться на посту до конца срока полномочий.

Премьер-министр Италии заявила, что намерена оставаться на посту до конца срока полномочий, опровергнув предположения о том, что она может инициировать досрочные выборы до истечения срока полномочий осенью следующего года.

Мелони, правительство которой в этом месяце стало самым долговечным в Италии со времен Второй мировой войны, возглавляет консервативную коалицию, в состав которой входят ее партия "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия", передает eurointegration.com.ua

"Я хотела бы остаться на посту до конца каденции парламента. Я горжусь стабильностью этого правительства", – сказала Мелони на пресс-конференции после заседания правительства.

Стремительный рост поддержки "Национального будущего" – нового ультраправого движения во главе с бывшим генералом Роберто Ванначчи – подорвал поддержку лагеря Мелони и усилил спекуляции о том, что она может попытаться добиться проведения досрочных выборов, чтобы избежать дальнейшей потери позиций.

"Мы намерены продолжать управлять, пока у меня есть это сильное и прочное большинство", – заявила она, выступая вместе с вице-премьер-министрами Маттео Сальвини и Антонио Таяни, лидерами "Лиги" и "Вперед, Италия".

Однако в последние месяцы путь коалиции зачастую был далеко не гладким, что свидетельствует о том, что Мелони, возможно, теряет свой некогда прочный контроль над альянсом по мере приближения выборов.

В июле нижняя палата неожиданно отклонила правительственную поправку, связанную с избирательной реформой, которую решительно поддерживала Мелони, после того как некоторые члены правящей коалиции перешли на сторону оппозиции.