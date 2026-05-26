Мелони про ЕС: Бюрократический гигант, который сдерживает конкурентоспособность.

Об этом она заявила во время выступления в Риме на ежегодном собрании итальянского бизнес-лобби во вторник, 26 мая, передает eurointegration.com.ua

Мелони раскритиковала ЕС за усиление регуляторной нагрузки на потребителей и предприятия.

"Главной, самой яркой слабостью, которая напрямую влияет на нас, является нынешняя структура Европейского союза", – сказала она.

Итальянский премьер охарактеризовала ЕС как "бюрократического гиганта, который слишком часто приносил в жертву конкурентоспособность и стратегический рост на алтаре идеологических и технократических подходов".

Мелони также отметила, что цель ее критики заключается в том, чтобы "помочь, а не мешать" ЕС и сделать его более эффективным.

"Европа была неустанна в своей способности умножать регуляторные нормы в отношении каждого аспекта повседневной жизни, однако оказалась близорукой, когда речь шла о том, чтобы ее голос был услышан на мировой арене", – считает она.

Премьер-министр Италии призвала к сокращению регулирования, а также заявила, что "все, что не запрещено прямо, должно быть разрешено".

Мелони также отметила, что планирует работать над сокращением бюрократии в Италии, которая, по ее мнению, замедляет экономический рост.