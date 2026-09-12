Медведи наводнили окрестности курорта в Румынии.

В окрестностях курортного города Брашов в Румынии зафиксировано появление около ста медведей.

Об этом рассказала представитель мэрии населенного пункта Даниела Ион.

По ее словам, с начала года в службу экстренной помощи поступило около 465 вызовов, связанных с появлением животных на улицах.

«Город Брашов наводнили около сотни медведей, с начала года в службу 112 поступило около 465 звонков, после чего 13 особей были изъяты. Мы должны помнить, что медведь - дикое животное, к нему нужно относиться соответственно, а не как к туристической достопримечательности», — отметила Ион.

Она добавила, что местные жители уже привыкли к сообщениям о медведях на улицах, и туристы также быстро привыкают к этой ситуации. В результате медведь стал неофициальным символом Брашова.

По официальным данным, в районе Брашова насчитывается около 100 медведей, хотя согласно нормам, в местных лесах должно проживать не более 15 особей. Из-за превышения этой нормы животным становится трудно находить пищу, что приводит к их частым появлениям в городских районах в поисках еды, в том числе рядом с отелями.

В июле парламент Румынии принял закон, увеличивающий годовую квоту на отстрел бурых медведей с 500 до 900 особей.