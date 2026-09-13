Маск анонсировал презентацию нового поколения спорткара Tesla Roadster.

Компания Tesla, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, анонсировала презентацию нового поколения спортивных электромобилей Roadster. Она состоится 1 октября.

«Презентация нового Tesla Roadster 1 октября», — написал Маск в X.

Впервые Маск показал прототип новой легковой модели Tesla Roadster в 2017 году. Тогда ее представили как полноприводный спортивный автомобиль с откидывающейся прозрачной крышей, который разгоняется до почти 100 км/ч за 1,9 секунды. Продажи планировалось открыть в 2020-м, однако дату официальной презентации, как и старта продаж, неоднократно переносили.

Издание The Information сообщило со ссылкой на четыре источника в компании, что Tesla планировала провести публичную презентацию не раньше августа. Цель презентации — продемонстрировать результаты совместной работы Tesla и SpaceX над системой двигателей на холодном газе для Tesla Roadster, призванной увеличить скорость автомобиля, рассказали собеседники издания.