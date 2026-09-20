Марин Ле Пен: Россия не изменит политику Франции угрозами

Лидеры французской крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордан Барделла в субботу, 19 сентября, опубликовали на партийном сайте совместное заявление, в котором раскритиковали Россию за попытки "запугиванием и угрозами" повлиять на внешнюю политику Франции, в том числе в отношении поддержки Украины, пишет dw.com

"Мы никогда не потерпим, чтобы иностранная держава, в данном случае Россия, стремилась прямо или косвенно диктовать политику нашей страны посредством запугивания, угроз, дестабилизации или психологического давления, - говорится в заявлении. - Никакие провокации, никакие тайные операции и никакие дестабилизирующие действия не могут побудить Францию содействовать достижению Россией своих военных целей в Украине. Внешняя политика Франции определяется в Париже, суверенно, исключительно на основе интересов нации".

Лидеры "Национального объединения" призвали к демократическим дебатам по таким вопросам, как "уровень и условия финансовой поддержки, предоставляемой Украине, а также адекватность инициатив, направленных на поиск дипломатических каналов для урегулирования конфликта". "Эти дискуссии законны. Давление извне - нет", - подчеркнули Ле Пен и Барделла.

Лидеры ультраправых - о враждебных действиях России

Ле Пен и Барделла осудили решение российских властей о передаче под "временное управление" в РФ активов ряда европейских компаний, включая французские Auchan и Leroy Merlin. По их словам, это "враждебный акт против интересов Франции и стран Европы".

Лидеры французских ультраправых также отметили участившиеся "акты враждебности, совершаемые в Европе агентами, действующими от имени России", приведя в качестве примера попытку диверсии в аэропорту Лейпцига. Они отметили, что Франция "не застрахована" от подобных действий и выступили в поддержку "всех необходимых мер" по укреплению безопасности стратегической инфраструктуры страны, объектов и предприятий, задействованных в национальной обороне.

Ле Пен и Барделла также выразили "самую решительную солидарность с союзными европейскими странами, которые стали мишенью враждебных действий или кампаний по дестабилизации".

Макрон анонсировал план защиты от гибридных атак РФ

Накануне, 18 сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил представителей различных партий на встречу в Елисейском дворце для обсуждения растущей угрозы со стороны Москвы. Ле Пен не было на этой встрече, однако Барделла на ней присутствовал.

На пресс-конференции Макрон объявил о разработке плана защиты критически важной инфраструктуры страны и объектов оборонной промышленности от кибератак и беспилотников. По словам Макрона, России не удастся запугать Европу и подорвать усилия по поддержке Украины.

Ле Пен - фаворит следующих выборов президента Франции

Ле Пен в недавнем интервью газете Le Figaro заявила, что Франция больше не может оказывать Украине помощь в прежнем объеме из-за ухудшения финансового положения. "Это не акт враждебности по отношению к Украине. Мы можем продолжать обучать их солдат, их армии, мы можем продолжать снабжать их оборудованием, чтобы они могли защищаться", - добавила при этом политик.

Президентские выборы во Франции состоятся весной 2027 года. Макрон после двух сроков на посту больше не имеет права баллотироваться. Ле Пен, согласно июльскому опросу института Ifop, может набрать на них 36% в первом туре и победить любого из потенциальных соперников во втором.