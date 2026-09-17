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17 Сентября 2026, 08:58
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Марин Ле Пен: Франция не может продолжать финансирование Украины

Франция из-за ухудшения своего финансового положения больше не может оказывать помощь Украине, считает лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Марин Ле Пен: Франция не может продолжать финансирование Украины.
Марин Ле Пен: Франция не может продолжать финансирование Украины.

По ее словам, Париж уже предоставил Киеву «значительный объем помощи».

«Это не акт враждебности по отношению к Украине. Мы можем продолжать обучать их солдат, их армии, мы можем продолжать снабжать их оборудованием, чтобы они могли защищаться. Но в финансовом плане мы больше не можем этого делать,— считает Ле Пен.— Потому что мы не можем, с одной стороны, говорить, что нет ни единого евро на индексацию пенсий, а с другой стороны, есть миллиарды на взнос в Евросоюз, цитирует политика Le Figaro.

По данным Financial Times (FT), французские власти опасаются, что победа Марин Ле Пен на предстоящих в 2027 президентских выборах «может сорвать значительную часть повестки» Евросоюза (ЕС). Ле Пен «ясно дала понять», что не хочет, чтобы Франция финансировала ЕС в обычном объеме. В августе она жаловалась, что в последние годы этот взнос резко вырос, при этом ЕС «практически не оказывает помощи» французской экономике.

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