Марин Ле Пен: Франция не может продолжать финансирование Украины.

Франция из-за ухудшения своего финансового положения больше не может оказывать помощь Украине, считает лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

По ее словам, Париж уже предоставил Киеву «значительный объем помощи».

«Это не акт враждебности по отношению к Украине. Мы можем продолжать обучать их солдат, их армии, мы можем продолжать снабжать их оборудованием, чтобы они могли защищаться. Но в финансовом плане мы больше не можем этого делать,— считает Ле Пен.— Потому что мы не можем, с одной стороны, говорить, что нет ни единого евро на индексацию пенсий, а с другой стороны, есть миллиарды на взнос в Евросоюз, цитирует политика Le Figaro.

По данным Financial Times (FT), французские власти опасаются, что победа Марин Ле Пен на предстоящих в 2027 президентских выборах «может сорвать значительную часть повестки» Евросоюза (ЕС). Ле Пен «ясно дала понять», что не хочет, чтобы Франция финансировала ЕС в обычном объеме. В августе она жаловалась, что в последние годы этот взнос резко вырос, при этом ЕС «практически не оказывает помощи» французской экономике.