Макгрегор заработал $15 млн за минутный бой с американцем Холлоуэем.

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор заработал как минимум $15 млн за бой с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Схватка продолжалась всего минуту.

Макгрегор вышел в октагон впервые с 2021 года и проиграл в первом же раунде техническим нокаутом из-за травмы колена.

Официальные гонорары бойцов не объявлялись. В придачу, как ранее признавал глава UFC Дэйна Уайт, для выплат Макгрегору разработали новую формулу сделки из-за отсутствия процентов от платных трансляций.

Перед турниром менеджер Макгрегора анонсировал, что речь идет об «исторической сумме за бой».

К слову, SalaryLeaks оценивает что Макгрегор мог заработать до $32 млн за бой с Холлоуэем, из этой суммы $15 млн — гарантированные выплаты. В свою очередь американец мог рассчитывать на в разы меньший гонорар — до $5 млн.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету — 22 победы и семь поражений в ММА. По итогам 2020 года он был самым высокооплачиваемым спортсменом в мире, обогнав по доходам Месси и Роналду. Тогда за год он заработал $180 млн. Правда, большую часть из этой суммы ($150 млн) боец получил за продажу контрольного пакета в своем бренде виски.