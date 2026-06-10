МАГАТЭ приняло резолюцию с призывом к Ирану раскрыть данные по урану.

Документ был принят спустя несколько часов после обмена ударами между США и Ираном, передает report.az

Резолюция была подготовлена США, Великобританией, Францией и Германией. За нее проголосовала 21 страна, против выступили Россия, Китай и Нигер, еще 10 государств воздержались. Венесуэла участия в голосовании не принимала.

В МАГАТЭ заявили, что после прошлогодних ударов по иранским ядерным объектам остается неясной судьба части запасов обогащенного урана. Принятая резолюция призывает Тегеран предоставить соответствующую информацию и обеспечить сотрудничество с агентством. Иран, в свою очередь, раскритиковал документ, назвав его попыткой оправдать военную агрессию в отношении исламской республики.