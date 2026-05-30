Лукашенко предложил Макрону возглавить переговоры с Москвой: Ты - аксакал.

Роль возможного европейского посредника в диалоге с Москвой — не для Джорджи Мелони. Александр Лукашенко решительно отвергает идею о том, что именно женщина должна возглавить возможные переговоры с Россией и, раскрыв некоторые подробности недавнего телефонного разговора с Эммануэлем Макроном, назвал именно французского президента наиболее подходящей фигурой для того, чтобы взять на себя европейское дипломатическое лидерство, передает euronews.com

Как передает белорусское агентство БелТА, президент Беларуси якобы призвал Макрона лично возглавить диалог с Москвой, опираясь на его многолетний политический опыт. «Ты аксакал, начинай шевелиться», — будто бы сказал Лукашенко хозяину Елисейского дворца, подчеркнув, что другие ключевые европейские лидеры, от канцлера Германии Фридриха Мерца до премьера Великобритании Кира Стармера, политически гораздо моложе.

Больше всего обсуждений вызвали слова, косвенно адресованные итальянскому премьеру. «В Италии вообще женщина премьер-министр. Что вы, хотите на женщину возложить эти обязанности?» — заявил якобы Лукашенко, фактически исключив, что женщина может стать главным европейским собеседником Кремля.

Вопрос о европейском спецпредставителе

Заявления белорусского президента прозвучали на фоне обсуждаемой в Европе идеи назначить специального посланника, который координировал бы отношения с Россией и представлял общую позицию Союза на будущих переговорах по конфликту в Украине.

Эту инициативу в последние месяцы поддерживала и Джорджа Мелони, неоднократно заявлявшая о необходимости избежать разрозненных дипломатических инициатив и поручить диалог с Москвой фигуре, способной говорить от имени всего Европейского союза. Итальянский премьер высказывалась за назначение европейского спецпредставителя именно для того, чтобы свести к минимуму риск фрагментарного подхода со стороны различных государств-членов.

Макрон также неоднократно подчеркивал необходимость вновь открыть канал общения с Кремлем, но при условии, что это будет частью общей стратегии на общеевропейском уровне.

Фактор Меркель

Упоминание Лукашенко о том, что диалог должен возглавлять мужчина, неизбежно подстегнуло спекуляции о возможных кандидатурах.

В последние недели в европейских политических и медийных кругах циркулируют слухи и предположения, согласно которым бывший канцлер Германии Ангела Меркель может быть одной из фигур, способных сыграть посредническую роль благодаря многолетнему опыту отношений с Владимиром Путиным. Параллельно всплывали и другие имена, в том числе бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Однако на данный момент у Европейского союза нет ни официального решения, ни формализированной кандидатуры.

Парадоксальным образом сам пример Меркель показывает, насколько рассуждения Лукашенко выглядят анахронизмом: бывший канцлер Германии по-прежнему остается одной из наиболее опытных и авторитетных европейских фигур по российскому досье, несмотря на то что белорусский лидер фактически отверг идею возложить подобную ответственность на женщину.

Политический сигнал Макрону

Помимо провокационного выпада в адрес женского лидерства, послание Лукашенко, похоже, преследует конкретную цель: подтолкнуть Макрона к тому, чтобы он взял на себя центральную роль в попытках выстроить прямой канал между Европой, Минском и Москвой.

«Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого», — будто бы сказал белорусский президент хозяину Елисейского дворца, призвав его отправиться в Москву или в Минск, чтобы «в разговоре решать этот вопрос».