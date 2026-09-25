Литва совместно с Польшей разрабатывает план международной эвакуации населения, который будет применяться в случае необходимости эвакуации через границу части жителей Литвы, Латвии и Эстонии.

Об этом сообщил директор литовского Национального центра управления кризисами (НЦУК) Вилмантас Виткаускас, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на delfi.lt

Виткаускас отметил, что в настоящее время совместно с польскими коллегами оцениваются процедуры, логистические и инфраструктурные возможности, а сам план должен быть подготовлен после согласования между двумя странами.

"У нас есть и международный аспект эвакуации: что будет, если понадобится эвакуировать через границу определенную часть жителей как Литвы, так и соседних Латвии и Эстонии. В подобных ситуациях, когда возникает угроза войны, которая в сценарии учений постепенно приближается, обычно меняется режим на границе. Вводится пограничный контроль, чтобы обеспечить мобилизацию и не допустить выезда из страны лиц, занимающих определенные важные должности, с тем чтобы они оставались здесь и выполняли свои функции", – заявил Виткаускас журналистам в правительстве в пятницу.

По его словам, в таком случае у границы может скопиться большой поток эвакуированных людей, поэтому необходимо заранее совместно с польскими коллегами оценить, как управлять такой ситуацией.

"Мы рассмотрим все процедурные недостатки, зафиксируем их, и тогда появится план, который будет подготовлен совместно, по договоренности между двумя странами", – отметил глава НЦУК.

По его словам, при подготовке плана также необходимо оценить транспортные потоки, транспортное сообщение и состояние инфраструктуры. Как отметил Виткаускас, важно предусмотреть, каким образом будут организовываться потоки выезжающих и прибывающих людей, а также оценить необходимость укрепления мостов и другие инфраструктурные потребности.

Виткаускас указал, что особое значение в этом процессе имеет Сувалкский коридор, важный как с военной, так и с логистической точки зрения.

"Поэтому участие польских коллег имеет очень большое значение, и мы чрезвычайно благодарны им за то, что они присоединились и проявляют большой интерес… Участие Польши выводит нас на другой уровень", – добавил он.