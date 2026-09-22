Лиссабон признан самым счастливым туристическим направлением в мире.

Согласно рейтингу Holiday Happiness Index от BookRetreats, столица Португалии — самое счастливое туристическое направление в мире.

На платформе отмечают, что недавние исследования показывают: чувство благополучия всё чаще становится приоритетом при выборе места путешествия, пишет euronews.com

В рамках исследования были проанализированы 47 направлений по всему миру. Оценивались такие факторы, как количество солнечного света, удобство передвижения пешком и сопутствующая физическая активность туристов, наличие зелёных зон, предложение здорового питания и качество сна — факторы, которые, по данным исследования, являются ключевыми для ощущения благополучия и естественным образом стимулируют выработку «гормонов счастья» в организме.

Оценка проводилась под руководством клинического психолога Гарвардского университета и специалиста по холистическому подходу к счастью Натали Даттило-Райан.

По данным анализа, Лиссабон выделяется сразу по нескольким показателям, и гастрономия — один из главных.

Гастрономия, зелёные зоны и солнце: составляющие счастья

«Почти 10% ресторанов Лиссабона относятся к категории здорового питания — это вторая по величине доля в нашем индексе, город обходит такие мировые гастрономические центры, как Париж, Токио и Нью-Йорк», — говорится в выводах исследования, где подчёркивается также разнообразие доступной кухни и уровень цен в португальской столице. «От свежих морепродуктов до традиционных заведений — хорошо поесть в городе легко и недорого», — подчёркивают авторы.

Отдельно отмечается, что по Лиссабону удобно передвигаться пешком, «несмотря на холмистый рельеф». «Город компактный и его легко исследовать пешком, он предлагает множество панорамных смотровых площадок, которые становятся наградой для тех, кто предпочитает более спокойный ритм», — говорится в выводах.

К этому добавляется наличие зелёных зон: в городе приходится «49 м² зелёного пространства на жителя — почти в четыре раза больше, чем в Мадриде», а также близость к природе, в частности к побережью: пляжи Кашкайша и Кошта-да-Капарика находятся менее чем в часе езды на общественном транспорте.

Гулять пешком, наслаждаться видами со смотровых площадок, проводить время на пляжах и в зелёных зонах возможно только при хорошей погоде. Исследование подчёркивает «2 828 часов солнечного света в год» в португальской столице как один из факторов счастья. «Легко понять, почему этот город так положительно влияет на наше настроение».

«Лиссабон отличается от всех остальных направлений, и именно на этом Ассоциация туризма Лиссабона строит свою стратегию. Способность предлагать разные способы жить и открывать Лиссабон, а также сохранять то, что делает направление уникальным и создаёт ценность как для гостей, так и для жителей», — заявил генеральный директор Ассоциации туризма Лиссабона Антониу Валле в распространённом сообщении.

Рейтинг возглавляют европейские города

За Лиссабоном следует Хельсинки: столица страны, признанной самой счастливой в мире, вполне ожидаемо входит в число лидеров рейтинга. В исследовании подчёркивается роль природы в финской столице, которая рассматривается как «ключевой элемент уютной атмосферы Хельсинки».

«Пышные парки и обсаженные деревьями проспекты плавно переходят в тропы среди леса, предоставляя жителям и посетителям около 126 м² зелёных зон на человека — более чем вдвое больше средней величины по Австрии и более чем в 50 раз выше доли в Гонконге».

Также ценятся спокойствие и удобство передвижения пешком, а «безопасные улицы, эффективный транспорт и культура доверия», по словам авторов, «создают среду, в которой посетители действительно могут отключиться от повседневности и восстановить силы».

Тройку лидеров замыкает американский город Орландо. Известный «своими захватывающими развлечениями» — прежде всего крупными тематическими парками Disney и Universal Studios, — в рейтинге он выделяется также количеством зелёных зон, озёр и часов солнечного света. «Орландо получает 2 930 часов солнца в год, создавая идеальные условия для активного отдыха на свежем воздухе», — отмечается в индексе.

За исключением Орландо, все самые счастливые туристические направления мира находятся в Европе: далее, начиная с четвёртой позиции, следуют Афины, Эдинбург, Мадрид, Вена, Будапешт, Осло и Вильнюс, который замыкает первую десятку.