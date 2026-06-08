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dw.com logodw
8 Июня 2026, 09:43
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Лидеры "евротройки" и Зеленский назвали условия для мира

Фридрих Мерц, Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский на встрече в Лондоне обсудили давление на Россию и выделили пять условий для достижения справедливого и прочного мира в Украине.

Лидеры &#34;евротройки&#34; и Зеленский назвали условия для мира.
Лидеры "евротройки" и Зеленский назвали условия для мира.

Лидеры Великобритании, Франции и Германии, а также Украины в ходе встречи в Лондоне заявили о необходимости "активного участия" европейских стран в потенциальных мирных переговорах Киева и Москвы. Совместное заявление федерального канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского было опубликовано на сайте британского правительства в воскресенье, 7 июня, пишет dw.com

Во время встречи обсуждалось, в частности, усиление давления на российскую экономику, увеличение военной помощи Украине, совместное производство ракет, необходимых для противовоздушной обороны и нанесения дальнобойных ударов.

Пять условий для прочного мира в Украине

Лидеры "евротройки" и Зеленский также определили пять условий для достижения справедливого и прочного мира. Первое условие - прекращение боевых действий. Второе: нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров. "Международные границы не должны изменяться силой, а суверенное право Украины самостоятельно определять механизмы обеспечения своей безопасности и выбирать союзы должно неукоснительно соблюдаться", - говорится в совместном заявлении.

Третье условие заключается в том, что после вступления в силу режима прекращения огня Украина должна получить юридически обязывающие гарантии безопасности, в которые входит развертывание многонациональных сил в Украине.

"В-четвертых, российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит агрессивную войну и не возместит Украине ущерб, причиненный в ходе боевых действий", - следует из заявления.

Наконец, пятое условие состоит в том, что любые договоренности должны обеспечивать защиту интересов европейской безопасности. Часть переговоров, касающаяся Евросоюза и НАТО, потребует согласия стран ЕС и союзников по Североатлантическому альянсу.

Источник
dw.com logodw
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