Личный врач Трампа сообщил итоги его обследования и когнитивного теста.

Президент США Дональд Трамп находится в «отличном состоянии здоровья» и «полностью готов» исполнять свои обязанности, заявил врач республиканца Шон Барбабелла по итогам медицинского обследования в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, передает Associated Press

Согласно опубликованному отчету, Трамп прошел компьютерную томографию, обследования сердца, скрининги на онкологические заболевания и другие профилактические проверки с участием 22 специалистов. Сам президент после трехчасового осмотра заявил, что все прошло «идеально».

В отчете указано, что вес Трампа составляет 108 кг — на 6 кг больше, чем во время обследования в апреле 2025 года. Врачи рекомендовали ему скорректировать питание, увеличить физическую активность и снизить вес, однако отметили, что его «когнитивные и физические показатели превосходны».

Трампу 79 лет. 20 января 2025 года, когда республиканец принес присягу, ему было 78 лет и семь месяцев — почти на полгода больше, чем его предшественнику, Джо Байдену в день инаугурации демократа в 2021-м. Трамп прежде неоднократно обвинял Байдена в сокрытии масштабов проблем со здоровьем.

Трамп также вновь прошел Монреальскую когнитивную оценку, которая помогает оценить навыки памяти, внимания, речи и исполнительных функций, набрав максимальные 30 баллов из 30.

В январе Politico сообщило, что тема здоровья Трампа все чаще обсуждается среди европейских чиновников. Один из собеседников издания заявил, что этот вопрос становится предметом разговоров «на всех уровнях». Так, премьер-министр Словакии Роберта Фицо после встречи с президентом США выражал обеспокоенность его состоянием. Один из дипломатов утверждает, что Фицо сказал, что американский президент «не в себе».

Незадолго до этого The Wall Street Journal со ссылкой на близких к Трампу людей писала, что у него проявляются «признаки старения». Сам Трамп рассказал изданию, что уже около 25 лет ежедневно принимает аспирин, из-за чего у него появляются синяки, которые он маскирует. При этом ранее Белый дом объяснил один из синяков на руке президента частыми рукопожатими.