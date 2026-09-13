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dw.com logodw
13 Сентября 2026, 13:30
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Лавров: Россия не будет останавливать войну для переговоров

Глава МИД РФ Сергей Лавров в Нью-Дели, где проходит саммит БРИКС, в очередной раз предложил Зеленскому приехать на переговоры в Москву. Президент Украины ранее предложил Путину пообщаться в Майами.

Лавров: Россия не будет останавливать войну для переговоров.
Лавров: Россия не будет останавливать войну для переговоров.

Россия готова к переговорам, но на их период не будет останавливать войну в Украине. С таким утверждением в субботу, 12 сентября, выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет dw.com 

"Если (Владимир Зеленский. - Ред.) хочет встречаться, пусть приезжает (в Москву. - Ред.)", - заявил российский министр в Нью-Дели, где проходит саммит БРИКС.

Встреча между президентами России и Украины на G20 в Майами "невозможна", заявил ранее в Нью-Дели агентству AFP пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвергнув предложение украинского лидера. Песков также сказал, что встреча может состояться только в российской столице. На вопрос AFP о том, рассматривается ли в Кремле альтернативное место проведения переговоров, Песков ответил: "Есть готовность встретиться с ним (Зеленским. - Ред.) в Москве".

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Источник
dw.com logodw
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