Лавров: Россия не будет останавливать войну для переговоров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в Нью-Дели, где проходит саммит БРИКС, в очередной раз предложил Зеленскому приехать на переговоры в Москву. Президент Украины ранее предложил Путину пообщаться в Майами.

Россия готова к переговорам, но на их период не будет останавливать войну в Украине. С таким утверждением в субботу, 12 сентября, выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет dw.com

"Если (Владимир Зеленский. - Ред.) хочет встречаться, пусть приезжает (в Москву. - Ред.)", - заявил российский министр в Нью-Дели, где проходит саммит БРИКС.

Встреча между президентами России и Украины на G20 в Майами "невозможна", заявил ранее в Нью-Дели агентству AFP пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвергнув предложение украинского лидера. Песков также сказал, что встреча может состояться только в российской столице. На вопрос AFP о том, рассматривается ли в Кремле альтернативное место проведения переговоров, Песков ответил: "Есть готовность встретиться с ним (Зеленским. - Ред.) в Москве".