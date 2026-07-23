Лавров и Рубио провели переговоры на Филиппинах: встреча продлилась 35 минут.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Марко Рубио провели встречу в городе Манила на Филиппинах на «полях» саммита АСЕАН.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Интерфакс» передает, что переговоры продлились 35 минут, пишет meduza.io

В МИД России заявили, что на встрече «проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня». Во время обсуждения войны в Украине Лавров рассказал Рубио о «реальном положении дел на линии боевого соприкосновения» и «акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями». Лавров также «подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта» и «приверженность тем предложениям», которые были выдвинуты американской стороной на саммите в Анкоридже.

Перед встречей Рубио говорил журналистам, что одной из тем обсуждения станет война России с Украиной. Он отмечал, что США по-прежнему готовы сыграть свою роль в прекращении конфликта, «если такая возможность представится». «Я полагаю, что сейчас — и россияне, как мне кажется, с этим согласятся — США это, вероятно, единственная страна в мире, которая может сыграть такую роль», — сказал глава Госдепа.

Рубио заявил, что эти усилия «немного сошли на нет за последние несколько месяцев», но добавил, что встреча покажет, есть ли возможность возобновить переговоры.

Лавров также говорил, что планирует обсудить с Рубио российско-украинскую войну, отметив, что глава Госдепа в последнее время «комментировал итоги Анкориджа достаточно неоднозначно».

Это четвертая встреча Лаврова и Рубио с 2025 года: ранее они встречались в Эр-Рияде, Куала-Лумпуре и Нью-Йорке.