Лавров: Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдову.

Прямое столкновение России и НАТО может перерасти в обмен ядерными ударами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что такая ситуация будет иметь «катастрофические последствия» для глобальной безопасности. «Под лозунгом “стратегической автономии” в Европе происходит серьезное укрепление силовых потенциалов, в том числе в ядерной сфере», — написал Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», передает kommersant.ru

Он указал на планы Франции предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Евросоюза и НАТО.

«К укреплению безопасности ни самой Франции, ни получателей ее “помощи” это точно не приведет», — добавил глава МИД России.

По словам Сергея Лаврова, европейские страны намерены подготовиться к конфликту с Россией к 2030 году.

«Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдову, втягивает в свою орбиту Армению. НАТО расширилась на Восток, поглотив Финляндию и Швецию», — отметил министр.