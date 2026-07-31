Лавина на восьмитысячнике: бесследно исчезла группа легендарного альпиниста Нимса Дая.

На одном из самых опасных пиков планеты — Броуд-Пике в пакистанской части Каракорума — после схода мощной лавины пропала группа из десяти альпинистов.

Среди них — всемирно известный непальский высотник Нирмал Пурджа, более известный как Нимс Дай, пишет bb.lv

В Пакистане развернута поисково-спасательная операция после схода лавины на горе Броуд-Пик высотой 8051 метр.

По данным Альпийского клуба Пакистана, без вести пропали десять альпинистов, которых возглавлял Нирмал Пурджа — один из самых известных современных покорителей высочайших вершин мира.

Связь с экспедицией оборвалась после схода лавины

По предварительной информации, контакт с участниками экспедиции был потерян вскоре после того, как лавина сошла на одном из участков маршрута.

В составе группы находились альпинисты из Непала, Пакистана, США, Омана и Китая. Еще один участник экспедиции является иностранным гражданином, однако его личность официально пока не раскрывается.

Как сообщают местные СМИ, GPS-трекеры некоторых участников зафиксировали резкое смещение вниз по склону сразу после схода снежной массы. Тем не менее официального подтверждения их судьбы пока нет.

Кто такой Нимс Дай

Нирмал Пурджа считается одной из самых ярких фигур в современном альпинизме.

В 2019 году он установил мировой рекорд, поднявшись на все 14 восьмитысячников Земли всего за 189 дней. Этот результат стал сенсацией в мире высотного альпинизма.

Его история легла в основу документального фильма Netflix «14 Peaks: Nothing Is Impossible», который сделал спортсмена известным далеко за пределами профессионального сообщества.

Поиски осложняет погода

Альпийский клуб Пакистана сообщил, что совместно с местными властями организует масштабную поисково-спасательную операцию.

Рассматривается возможность использования вертолетов, однако их вылет будет зависеть от погодных условий в высокогорье, где сильный ветер и плохая видимость нередко делают спасательные работы невозможными.

Судьба десяти альпинистов, включая знаменитого Нимса Дая, пока остается неизвестной. Спасатели продолжают подготовку к поисковой операции, однако исход во многом будет зависеть от погодных условий и возможности быстро добраться до места схода лавины.