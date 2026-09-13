Кушнер: Вопрос территорий самый сложный в украинском урегулировании.

Зять президента США Джаред Кушнер сообщил, что территориальный вопрос остается самым сложным в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта.

По его словам, фронт остается динамичным, а развитие военных технологий также влияет на ход войны и переговорного процесса, пишет novyny.live

Об этом Кушнер заявил во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Галина Остаповец.

Кушнер отметил, что после работы с обеими сторонами переговоров США лучше понимают их позиции и вопросы, которые необходимо решить для завершения войны.

"Самый сложный вопрос по-прежнему — территория", — заявил он.

По словам Кушнера, территориальный вопрос нельзя рассматривать в отрыве от ситуации на фронте. Он назвал её динамичной и отметил, что на ход боевых действий всё больше влияют новые технологии.

Американский переговорщик также пояснил, что Украина и Россия пока не имеют одинакового видения желаемого исхода войны. Именно поэтому, по его словам, посредникам необходимо продолжать работу с обеими сторонами, выслушивать их позиции и искать точки соприкосновения.

Кушнер подчеркнул, что задача переговорщиков заключается не в том, чтобы просто передавать сообщения между сторонами. Речь идет о построении доверия, поиске сфер, где позиции могут совпадать, и создании условий для достижения соглашения.

В то же время он подчеркнул, что конечной целью должно быть не только прекращение нынешних боевых действий, но и создание условий для прочного мира.