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unian.net logounian
22 Июля 2026, 21:37
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Крупнейший круизный лайнер мира показали изнутри: каюта стоит $100 тысяч

Крупнейший пассажирский лайнер в мире Legend of the Seas начал свои первые рейсы по Средиземному морю, и один из пассажиров уже успел подробно запечатлеть его на видео для YouTube-канала Podróże Wojownika.

Крупнейший круизный лайнер мира показали изнутри: каюта стоит $100 тысяч.
Крупнейший круизный лайнер мира показали изнутри: каюта стоит $100 тысяч.

Ролик под названием "Вот как выглядит самый большой круизный корабль в мире!" появился в Сети 18 июля и за короткое время набрал более 100 тысяч просмотров. Автор канала стал одним из первых, кто так подробно показал палубы и развлечения крупнейшего круизного судна, пишет unian.net

Legend of the Seas – это уже третий лайнер класса Icon от компании Royal Caribbean. Его длина составляет около 365 метров, а валовая вместимость – почти 250 тысяч тонн. На борту расположено 20 палуб, способных одновременно вместить до 7 600 пассажиров и более 2 300 членов экипажа.

Судно официально вышло в рейс в июле 2026 года и сейчас курсирует между Испанией и Италией. Именно на этом маршруте и оказался блогер, которого пригласили на один из первых рейсов лайнера.

В видео можно увидеть открытый парк с тысячами растений под названием Central Park, развлекательную зону Surfside для семей с детьми, водный аттракцион и шоу в купольной локации Aquadome. Автор также показал тренажерный зал, бары, рестораны с кухнями разных народов мира – и, конечно же, самую роскошную каюту лайнера.

Речь идет о Royal Loft Suite – апартаментах с пианино, джакузи и собственным балконом. Аренда такого номера обойдется как минимум в 100 тысяч долларов за один рейс.

Путешественник отметил, что лайнер больше похож на плавучий город с четко разделёнными "районами" – каждый со своей атмосферой и развлечениями.

Источник
unian.net logounian
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