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eurointegration.com.ua logoeurointegration
5 Июня 2026, 18:18
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Кронпринцесса Норвегии серьезно больна и нуждается в трансплантации легких

Кронпринцесса Норвегии Метте Марит, которая в последние месяцы была в центре внимания из-за скандала вокруг "файлов Эпштейна" и уголовного дела против сына, нуждается в трансплантации легких из-за тяжелого заболевания

Кронпринцесса Норвегии серьезно больна и нуждается в трансплантации легких.
Кронпринцесса Норвегии серьезно больна и нуждается в трансплантации легких.

Об этом 5 июня объявили в королевской семье, передает eurointegration.com.ua

В норвежской королевской семье сообщили, что после всех медицинских обследований Метте Марит врачи пришли к выводу о необходимости пересадки легких.

"Развитие заболевания легких у кронпринцессы серьезное. После комплексных медицинских обследований ее внесли в список лиц, ожидающих трансплантации легких в кратчайшие сроки", – приводят слова специалиста по заболеваниям дыхательных путей в университетской больнице Осло (Rikshospitalet).

До операции Метте Марит уже не сможет работать и участвовать в официальных мероприятиях. Ее болезнь также повлияет на планы других членов королевской семьи.

Среди прочего, сразу объявили о переносе празднования "серебряной свадьбы" кронпринца и кронпринцессы, которое планировалось на август. Также кронпринц не будет присутствовать на праздновании "золотой годовщины" брака королевской четы Швеции в середине июня.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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