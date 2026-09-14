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eurointegration.com.ua logoeurointegration
14 Сентября 2026, 19:10
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Кошта: ЕС увеличит инвестиции в безопасность и оборону, в частности в Арктике

Следующий долгосрочный европейский бюджет предусматривает увеличение инвестиций в безопасность и оборону Европы, в частности в арктическом регионе.

Кошта: ЕС увеличит инвестиции в безопасность и оборону, в частности в Арктике.
Кошта: ЕС увеличит инвестиции в безопасность и оборону, в частности в Арктике.

Об этом сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам Европейского арктического саммита в Финляндии, передает eurointegration.com.ua

Также Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий, по словам Кошты, в настоящее время обновляют арктическую стратегию ЕС, чтобы обеспечить её соответствие новым мировым геоэкономическим и экологическим вызовам.

"Когда речь идёт о безопасности в Арктике, нам нужно адаптироваться к новой геополитической реальности. Действительно, Арктика является еще одной жертвой ослабления многосторонней системы. Суверенитет и уважение к территориальной целостности больше не могут считаться само собой разумеющимися, а фундаментальные концепции международного права, такие как свобода судоходства, становятся предметом сомнений. Россия, крупнейшая арктическая держава, является одной из главных движущих сил этой тенденции", – сказал председатель Евросовета.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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