Король Англии Карл lll посвятил актера Идриса Эльбу в рыцари.

Актер известен по американскому криминальному сериалу «Прослушка» и полицейской драме «Лютер», передает bbc.com

В 2022 году актер основал фонд Elba Hope Foundation, который поддерживает местные сообщества, образование и защиту интересов молодежи. В прошлом году Эльба приступил к созданию документального фильма, посвященного 50-летию со дня основания Карлом III благотворительной организации. Фильм должен выйти на Netflix этой осенью.

Также король присвоил рыцарские и дамские звания олимпийским чемпионам Джейн Торвилл и Кристоферу Дину за заслуги в фигурном катании и волонтерской деятельности. Актриса Мира Сиал была отмечена за заслуги в литературе, драматургии и благотворительности. Комик Пол Эллиотт за благотворительность был награжден Орденом Британской империи.