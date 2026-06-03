Король Англии Карл lll посвятил актера Идриса Эльбу в рыцари
Актер Идрис Эльба был удостоен награды от короля Англии Карла III в Виндзорском дворце, его посвятили в рыцари.
Актер известен по американскому криминальному сериалу «Прослушка» и полицейской драме «Лютер», передает bbc.com
В 2022 году актер основал фонд Elba Hope Foundation, который поддерживает местные сообщества, образование и защиту интересов молодежи. В прошлом году Эльба приступил к созданию документального фильма, посвященного 50-летию со дня основания Карлом III благотворительной организации. Фильм должен выйти на Netflix этой осенью.
Также король присвоил рыцарские и дамские звания олимпийским чемпионам Джейн Торвилл и Кристоферу Дину за заслуги в фигурном катании и волонтерской деятельности. Актриса Мира Сиал была отмечена за заслуги в литературе, драматургии и благотворительности. Комик Пол Эллиотт за благотворительность был награжден Орденом Британской империи.