Конгресс Парагвая ввел запрет на телефоны в школах, в том числе для учителей.

Конгресс Парагвая принял закон, ограничивающий использование мобильных телефонов и других портативных электронных устройств в государственных и частных школах.

По данным издания, правила распространяются не только на учащихся, но и на педагогов и сотрудников учебных заведений, передает abc.com.py

Запрет действует для детей от трех лет, посещающих дошкольные учреждения, и школьников вплоть до выпускных классов. Студентов университетов закон не касается. Пользоваться устройствами нельзя ни на уроках, ни во время перемен.

Исключения предусмотрены при чрезвычайных обстоятельствах и форс-мажоре, а также если ученику необходимо устройство в связи с инвалидностью, подтверждённой документами.

Ограничения касаются также учителей, координаторов, директоров и других работников, участвующих в образовательном процессе. Для сотрудников государственных учреждений за нарушение предусмотрены отстранение без сохранения зарплаты, понижение в должности или увольнение.

Похожие правила уже введены в Бразилии, Чили и некоторых европейских странах. Во Франции школьный запрет на использование телефонов действует с 2018 года.