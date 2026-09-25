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Point.md logoPoint
25 Сентября 2026, 22:36
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Конгресс Парагвая ввел запрет на телефоны в школах, в том числе для учителей

Конгресс Парагвая принял закон, ограничивающий использование мобильных телефонов и других портативных электронных устройств в государственных и частных школах.

Конгресс Парагвая ввел запрет на телефоны в школах, в том числе для учителей.
Конгресс Парагвая ввел запрет на телефоны в школах, в том числе для учителей.

По данным издания, правила распространяются не только на учащихся, но и на педагогов и сотрудников учебных заведений, передает abc.com.py

Запрет действует для детей от трех лет, посещающих дошкольные учреждения, и школьников вплоть до выпускных классов. Студентов университетов закон не касается. Пользоваться устройствами нельзя ни на уроках, ни во время перемен.

Исключения предусмотрены при чрезвычайных обстоятельствах и форс-мажоре, а также если ученику необходимо устройство в связи с инвалидностью, подтверждённой документами.

Ограничения касаются также учителей, координаторов, директоров и других работников, участвующих в образовательном процессе. Для сотрудников государственных учреждений за нарушение предусмотрены отстранение без сохранения зарплаты, понижение в должности или увольнение.

Похожие правила уже введены в Бразилии, Чили и некоторых европейских странах. Во Франции школьный запрет на использование телефонов действует с 2018 года.

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