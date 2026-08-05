Коммунальщики помогли итальянке найти выброшенный лотерейный билет на 1 млн евро.

Жительница города Битонто на юге Италии сорвала джекпот в миллион евро, но едва не потеряла его из-за досадного недоразумения.

Получив в пункте продажи билетов автоматическое сообщение "не подлежит выплате", женщина решила, что её билет недействителен, и выбросила его, сообщает unn.ua

Уже дома женщина вместе с членами семьи ещё раз сверила комбинацию цифр и осознала, что с билетом всё было в порядке, просто сумма выигрыша была слишком велика для выдачи на месте.

На помощь женщине пришла местная служба вывоза отходов. Её сотрудники восстановили маршрут выброшенного мусора и организовали поисковую операцию. Коммунальщики сортировали мусор вручную. На рассвете, около половины шестого утра, один из работников обнаружил заветный билет в разорванном мусорном пакете среди множества повреждённых квитанций.

"В этой истории есть что-то волшебное!" – сказал журналистам глава коммунальной компании Роберто Никола Тоскано. По его словам, он никогда не забудет, как женщина расплакалась от счастья, когда услышала новость о находке по телефону. Все расходы на поисковую операцию она заранее согласилась взять на себя.