Климатологи: Из-за Супер-Эль‑Ниньо за полгода могут погибнуть более 450 тыс. человек.

По оценкам климатологов, сильнее всего от последствий этого климатического явления пострадают Нигерия, Индонезия, Судан, Индия, Бразилия и США.

По расчетам исследователей, с сентября по февраль 2027 года из-за жары, засух, лесных пожаров и наводнений, которые вызывает Эль-Ниньо, погибнет 451 тыс. человек по всему миру. Прогнозы были составлены с использованием рецензируемых методов, которые отслеживают ежемесячную взаимосвязь между температурой и дополнительными случаями смерти от жары в 24 378 регионах мира, пишет theguardian.com

Эти данные они сопоставили с прогнозами роста температуры из-за Эль-Ниньо на ближайшие месяцы. За основу взяли среднемесячное число смертей от жары за период с 1996 по 2025 год.

По словам ученых, такие прогнозы помогают понять, где нужно срочно принимать меры для защиты людей. Среди возможных решений — создание центров охлаждения для укрытия от жары, увеличение штата медицинских учреждений в самые опасные периоды и защита для людей, которые работают на открытом воздухе.

Само явление Эль-Ниньо в понедельник, 21 сентября, достигло рекордной температуры за всю историю наблюдений, причем пик ожидается только через несколько месяцев. Повышение температуры в центре Эль-Ниньо в Тихом океане достигло 3,05 °C. Это выше показателя 3,02 °C, зафиксированного в конце ноября 2015 года, — предыдущего максимума за 150 лет наблюдений. Ученые напоминают: Эль-Ниньо — это природное явление, но глобальное потепление в результате деятельности человека усиливает его последствия.

Расчеты смертности охватывают период с сентября 2026 по февраль 2027 года. При этом исследователи ожидают, что повышенная смертность от жары продержится еще дольше — до июня или июля 2027 года. Больше всего в ближайшие полгода пострадают тропические страны: Нигерия, Индонезия, Судан, Индия и Бразилия, а также весь Сахель (тропический саванный регион в Африке, переходный пояс между пустыней Сахара на севере и более плодородными землями на юге) и Юго-Восточная Азия.