theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unian.net logounian
30 Мая 2026, 15:45
5
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Китайский инженер в течение 13 лет выуживал секреты США и Японии для масштабного проекта

Он приобретал знания в японских и тайваньских лабораториях и привёз с собой целую команду.

Китайский инженер в течение 13 лет выуживал секреты США и Японии для проекта.
Китайский инженер в течение 13 лет выуживал секреты США и Японии для проекта.

Китайский физик и инженер Да Бо, который более десяти лет работал в ведущих исследовательских центрах Японии и имел доступ к самым секретным производственным процессам TSMC на Тайване, вернулся в Китай вместе со своей командой, пишет PiataAuto, передает unian.net

Известно, что Да Бо родился в Китае и окончил Китайский университет науки и технологий (USTC), где получил степень доктора философии по физике конденсированных веществ. После этого, в 2013 году, он устроился в Национальный институт материаловедения (NIMS) в Японии – один из лучших в мире центров в области науки о материалах и полупроводниках.

Уже в 2016 году его назвали самым молодым будущим профессором в истории NIMS. В 2017 году он получил особую награду за самое интересное научное выступление, а в 2022 году предложил официальный слоган института – "Материалы меняют мир, и мы создаем материалы", – который сразу же приняли.

Доступ к самым сокровенным секретам отрасли

В 2022 году Да Бо также привлекли к совместному проекту NIMS и американской компании Lam Research – производителя сложного оборудования для производства полупроводников. Этот проект предусматривал исследования для производства самых производительных полупроводников в 3 нм на предприятии TSMC на Тайване. По мнению авторов материала, это дало ему возможность погрузиться во все производственные процессы и оборудование ASML, даже не будучи официальным сотрудником этих компаний.

Параллельно, как говорится в материале, он годами формировал в NIMS команду из китайских физиков и инженеров – фактически обучая их наиболее востребованным технологиям прямо в сердце японской науки.

Возвращение и новая цель

Теперь Да Бо вернулся в Китай и увез с собой всю команду. Он получил должность в университете, который заканчивал, и в компании Hefei Guojing Instrument Technology – одном из самых щедро финансируемых инновационных центров в области чипов в стране.

Показательной деталью стало то, что Да Бо удалил со своего публичного сайта все упоминания о японских наградах и карьере. По мнению авторов материала, это дает основания рассматривать весь его 13-летний путь за рубежом не как обычную научную карьеру, а как целенаправленный долгосрочный план – получить знания там, где они есть, обучить команду и вернуться.

"Манхэттенский проект" Китая

Случай Да Бо – лишь одна деталь масштабной стратегии. Как говорится в материале, Китай строит полную внутреннюю экосистему производства полупроводников, которая включает:

  1. Huawei – центр дизайна чипов, координатором которого является Хэ Тинбо, которую прозвали "королевой чипов";
  2. SMIC – крупнейший китайский производитель полупроводников, уже выпускающий чипы до 7 нм без EUV-оборудования;
  3. SiCarrier – аналог ASML, разрабатывающий собственное литографическое оборудование;
  4. AMEC – аналог Lam Research, производящий расходные материалы для производства чипов;
  5. Naura – аналог Applied Materials, отвечающий за производственные материалы.

Так, недавно попавшая под санкции компания Huawei объявила, что разработанные ее исследователями чипы достигли уровня 1,4 нм и могут быть запущены в производство ориентировочно в 2031 году. Для сравнения: лучшие современные чипы – это 2 нм, а TSMC планирует выйти на 1,4 нм только в 2028 году.

Источник
unian.net logounian
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте