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reuters.com logoreuters
16 Сентября 2026, 17:33
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Ким Кардашьян получила €1 компенсации за ограбление на €9 млн

Парижский суд вынес решение о компенсациях Ким Кардашьян и еще нескольким истцам по делу об ограблении в 2016 году. Тогда из номера звезды в Hotel de Pourtales были похищены драгоценности на сумму около €9 млн.

Ким Кардашьян получила €1 компенсации за ограбление на €9 млн.
Ким Кардашьян получила €1 компенсации за ограбление на €9 млн.

По желанию самой Кардашьян суд присудил ей выплату в размере €1, пишет reuters.com

Как пояснила свое желание Ким Кардашьян, цель иска о компенсации ущерба — не получение денег, а «официальное признание вины грабителей и фиксация моральной ответственности за пережитую ею психологическую травму».

Аналогичную компенсацию запросила и получила стилист Ким Кардашьян Симон Харуш. Ночной портье, которого грабители связали и под угрозой оружия заставили открыть номер Ким Кардашьян, запросил компенсацию €550 тыс., поскольку получил психологическую травму. Суд назначил ему около €110 тыс. Размер компенсации ущерба для самого Hotel de Pourtales составил €50 тыс.

Ограбление произошло в октябре 2016 года во время Недели высокой моды в Париже. В номер Кардашьян в Hotel de Pourtales ворвалась группа мужчин. Они связали ее и заперли в ванной, после чего вынесли из номера все драгоценности и скрылись. Среди похищенного было обручальное кольцо стоимостью $4 млн, подаренное Канье Уэстом. Большая часть драгоценностей так и не была найдена. Все участники ограбления были задержаны, приговорены в 2025 году к штрафам и срокам от трех до десяти лет. В тюрьму ни один из них не попал из-за пожилого возраста — 60–70 лет, болезней и уже отбытого до суда срока в заключении.

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Источник
reuters.com logoreuters
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