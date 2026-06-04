Ким Чен Ын: КНДР удвоила производство ядерных материалов.

Северная Корея, по словам лидера страны Ким Чен Ына, за последние пять лет более чем вдвое увеличила производство материалов, пригодных для создания ядерного оружия, сообщило в четверг, 4 июня, северокорейское государственное агентство ЦТАК. Согласно сообщению, Ким сказал об этом при посещении нового предприятия по производству ядерных материалов, пишет dw.com

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын также объявил о масштабном наращивании военного ядерного потенциала страны. "Северная Корея приняла амбициозный план на будущее, направленный на укрепление ядерных сил государства экспоненциальными темпами", приводит агентство слова Ким Чен Ына.

Оценки МАГАТЭ и санкции

В апреле Международное агентство по атомной энергии заявило, что КНДР "очень заметно расширила" возможности по созданию ядерного оружия. По данным МАГАТЭ, Пхеньян располагает десятками ядерных боеголовок. Северная Корея находится под жесткими международными санкциями из-за своих ядерной и ракетной программ.

Руководство КНДР неоднократно заявляло, что не откажется от ядерного оружия. Власти страны утверждают, что ядерный арсенал необходим для сдерживания предполагаемой военной угрозы со стороны США и их союзников, включая Южную Корею.

С 2009 года Северная Корея не допускает инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, а первый ядерный тест провела в 2006 году.