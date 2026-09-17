Киев: Беларусь вновь включила ретрансляторы для дронов РФ.

Атака российских дронов на поезд близ украинско-польской границы совершена с помощью белорусских ретрансляторов, заявила пограничная служба Украины. В конце июня Беларусь отключила ретрансляторы по требованию Зеленского.

По данным украинских властей, Беларусь вновь включила ретрансляторы, которые РФ использует для управления беспилотниками в ходе атак вглубь территории Украины. Благодаря этому была произведена атака на железную дорогу у пропускного пункта "Ягодин" на украинско-польской границе, заявил в комментарии агентству "Укринформ" представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в среду, 16 сентября, передает dw.com

"Беларусь оказывает активную помощь России в обстрелах территории Украины. В том числе и ретрансляторами, которые включаются на территории Беларуси, подпитывают сигнал для российских "Шахедов" и "Гербер", - заявил он. По словам Демченко, ударные БПЛА заходят с территории РФ на Украину и держатся у границы с Беларусью, чтобы получать сигнал ретрансляторов и иметь возможность более глубокого захода на территорию Украины, в частности на западные области.

Атака РФ на железную дорогу в Украине рядом со спецпоездом

В ночь на 13 сентября РФ атаковала железную дорогу поблизости от пропускного пункта "Ягодин" на украинско-польской границе. Под удар России попал локомотив украинского пассажирского поезда.

По данным СМИ, в этот момент к границе приблизился спецпоезд, в котором ехали ближайший советник канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz) Гюнтер Зауттер (Günter Sautter), а также советники по вопросам безопасности из других европейских стран, депутаты бундестага, дипломаты и ученые. Кроме того, этим же спецпоездом в Польшу возвращался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Беларусь отключила ретрансляторы после ультиматума Зеленского

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев зафиксировал отключение белорусских ретрансляторов, которые Россия использовала для ударов БПЛА по его стране. "Демонтировали их или нет, я, честно говоря, пока что не знаю, - сказал он журналистам. - Факт, что ретрансляторы на сегодня не работают".

Впервые украинский лидер публично поднял в опрос о ретрансляторах 19 июня. Он заявил, что на белорусских вышках в приграничных районах размещено оборудование, помогающее российским военным наводить БПЛА на украинские цели. Александру Лукашенко был предъявлен ультиматум: убрать технику в течение недели, иначе Украина возьмется за дело сама.